政Whats噏： 何君堯函梁君彥設死線 　IT委員會明未選出主席換主持

立法會資訊科技及廣播事務委員會正副主席選舉，在議員莫乃光主持下，經過2次會議仍未選出。有意競逐該委員會主席的何君堯質疑莫阻礙議會進度，上次會議就話要DQ莫乃光主持資格，並將於今日（29日）去信立法會主席梁君彥，話如果聽日（30日）會議仍未選到就要革除(DQ)莫主持資格，仲建議之前成功處理內務委員會（內會）風波嘅財務委員會主席陳健波（波哥）主持選舉。

莫乃光喺之前嘅會議容許泛民不斷提名唔同嘅議員參選，仲話搞選舉論壇開放每名候選人2分鐘及每名候選人1分鐘提問時間，畀在席議員向候選人提問。何君堯話咁搞法2、3個鐘都完唔到，聽日會議一定唔夠時間，拖得實在太耐，所以會喺今日去信大主席，要求聽日會議完唔到選主席部分，就一定要更換主持。

何話處理一個簡單選舉，必須要有秩序有效率，唔好畀人感覺同流合污、為虎作倀，如果再咁落去有理由相信莫行為不檢，直指有基本操守的人、有適當處事能力的主持，係唔需要2個鐘，甚至3個會議去選主席，如果仲冥頑不靈，不但係行為不檢，更加可以根據《議事規則》第49B（1A）條動議譴責佢。

但DQ咗邊個做主持？何笑言可以搵波哥，話佢上會期主持內會主席選舉時非常成功，一定駕輕就熟，10幾分鐘搞掂。何仲話，今年好多嘢要做，1年做4年嘢，絕對要把握時間，畀選民1個交代，奉勸泛民唔好再用拖延選舉呢啲「舊橋」，雖然橋唔怕舊，但畀人看穿咗，就凸顯自己無智慧，勸喻泛民聰明少少咁話。

問返波哥點睇，又會唔會真係做主持？佢就大笑話真係抬舉佢，但其實仲有好多其他人選嘅。不過，因為波哥有意競逐該委員會副主席，到時選完要即刻落嚟，真係好忙碌。