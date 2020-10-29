男生見警就跑被控堵路　因證據不足脫罪

去年11月11日有網民發起「全港大三罷」，有示威者在黃大仙對開堵路，期間一名中學生被指參與其中，被控一項在公眾地方造成阻礙。男生否認控罪，案件今（29日）在九龍城法院裁決。裁判官葉啓亮指，警方在被告身上沒搜到任何可疑物品，認為沒有足夠證據證明他曾參與集結或堵路，遂裁定他罪名不成立。

17歲被告張志漢，現時就讀中六。他被控於2019年11月11日，在黃大仙道近沙田坳道設置路障，可能引致阻塞，不便和危害上址行人和車輛。

控方案情指，當日早上9時許，有警車巡經現場時，見到沙田坳道對開有約50人聚集，有人大叫口號，也有人取來雜物堵路。警員落車驅散，期間見到被告逃跑，途中又將背囊掉到地上，遂將他截停。

辯方案情則指，被告到黃大仙站才知車站關閉，當時他在街上瀏覽交通情況，見防暴警迎面而來，感到害怕於是逃跑，途中覺得背囊累贅所以掉低，強調他沒有參與集結。

裁判官裁決時指，沒有證供顯示被告當時手持可疑物件，而警員無論在他身上或背囊中，亦沒有檢獲任何可疑物品。此外，當時有不少街坊在場，單靠被告身穿黑衫黑褲，根本不足以證明被告曾參與堵路。再者，就被告被發現時的地點，警員的補錄口供與庭上繪畫的草圖並不一致，其證供準確性存疑，故裁定被告無罪。