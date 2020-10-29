付國豪被禁錮案播被告錄影會面　女被告畢慧芬認曾抽水

內地《環球時報》記者付國豪去年8月13日在香港機場被禁錮和襲擊案，今（29日）在區院續審，庭上播放其中一名被告畢慧芬的錄影會面，她承認付被抱圍時曾經「抽水」。惟辯方則指她的精神狀態令她未能明白警方讀出的警誡詞及其權利，接納供詞對她不公，要求法庭考慮行使酌情權將會面剔除。

畢在警署的會面錄影中，表示當晚在機場見一男子被包圍，後指男子便是付，並聽他人指付是公安，又見付有反光衣等，但她不能確定其身分。畢在會面中指因政治及家事等情緒，聽聞公安二字頓覺敏感及憤怒，故上前「抽水」，及當時看見地上有物件及索帶，便拾起來欲以之來襲擊該男子。

控方並讀出付的醫療報告，指付送往急診室時清醒及對答有條理，其頭皮瘀傷、四肢及軀幹多處受傷，包括兩手腕發紅瘀傷、下腹及背部發紅等，但沒有骨折及神經缼損。醫生指付一度不願接受X光及電腦掃描檢查，又不理勸喻自行要求出院。而付出院不久，又稱暈眩而折返接受檢查，及被轉往神經外科檢查。付接受檢查後，同日適宜出院，付後沒有到醫院覆診。