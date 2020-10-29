跟蹤截停女中學生扮失禁騷擾　19歲大專生涉遊蕩被捕

有大專男生有意跟蹤放學的中學校服女生至人迹稀少處，截停女生扮失禁並出言騷擾，警方今日(29日)成功拘捕該名涉案的大專生。警方於前日(27日)接獲報案，指1名年約20歲的男子，趁九龍城區一女子中學放學後，跟蹤該校單獨步行離開的女學生，然後向女生作出騷擾行為。

警方經初步調查後，懷疑有人於9月至10月期間下午2時許，有意跟蹤由該校單獨步行離開的女學生，當走至途人較少的地方時，有人即上前截停受害女生，雙手放在下體前，向受害人詢問附近廁所的位置，其後突然在受害人面前失禁，並露出微笑。受害人見狀非常驚慌，打算離開現場，惟疑犯繼續尾隨受害人，並作出言語騷擾。

警方表示案中5名受害人，全是同一所中學的學生，年齡介乎15至17歲，案發時均身穿校服。案發時，疑犯沒有露出下體，但有意隔褲失禁。九龍城警區刑事部經深入調查後，於今日(29日)在九龍城廣播道一單位，以涉嫌遊蕩拘捕1名姓謝(19歲)大專生，他被帶署通宵扣查。據了解，受害人為瑪利諾修院學校學生，被捕男子就讀長沙灣香港專業教育學院(IVE)，沒有案底及病歷。

警方提醒市民，若在街上見到可疑人士，特別是路經僻靜地方時，一定要提高警覺，或致電警方尋求協助。