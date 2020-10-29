入境處明起推自助服務站領特區護照　居海外者可於華領館取

為方便本地及海外市民領取香港特別行政區護照，入境事務處今日(29日)宣布，將在明日(30日)推出2項嶄新措施，包括分階段推出「領取護照服務站」，除現有的領取方式外，合資格申請人可選擇於首階段設置在入境處總部或西九龍辦事處的「領取護照服務站」以自助形式領取特區護照；至於居於海外或身處香港的申請人，只要成功遞交特區護照申請至香港入境處，將可選擇在中國駐外國的使領館領取護照，處理時間一般為收妥所需文件後的5個工作天。

入境處指出，合資格申請人在首階段，可透過設置在入境處總部或西九龍辦事處的「領取護照服務站」以自助形式領取特區護照，毋須預約，程序簡單、方便快捷。而申請人需提供可接收短訊的流動電話號碼，以便處方於領證期限前以短訊方式通知申請人有關領證安排。

當領證時，申請人在「領取護照服務站」只需以香港永久性居民身份證及其指模確認身份，便可領取新護照。如申請人持有舊的電子護照或電子簽證身份書，則須按指示把舊證件放入服務站進行注銷。注銷後，服務站會將舊證件退回申請人，並送出新護照。

至於海外領取特區護照的新措施下，居於海外或身處香港的申請人，無論以任何形式，包括親身、郵遞、投遞、互聯網、入境處流動應用程式或「申請證件服務站」，直接遞交特區護照申請至入境處，均可選擇在中國駐外國的使領館領取護照，處理時間一般為收妥所需文件後的5個工作天，不包括送遞護照所需時間；經郵遞方式遞交的申請則需額外2至3個工作天，處理相關手續。