新加坡推官方衞生認證系統　手機程式記錄行蹤

隨本港與新加坡兩地「旅遊氣泡」的工作進行得如火如荼，新加坡旅遊局今(29日)表示，當地已重開42個旅遊景點，包括熱門景點環球影城與濱海灣花園，另以防疫情擴散，當地推出官方認證系統，確保餐飲場所等符合衞生標準、訪客出入景點又需二維碼登記，以追蹤潛在個案。

港府早前指，會在下月實施兩地「旅遊氣泡」，出入境人士往來毋須接受強制檢疫，意昧兩地旅遊業隨即復甦。為確保兩地互通不會加大傳播風險，新加坡旅遊局表示，當地實施一系列防疫措施，包括推出官方衞生標準認證系統，現已有超過2500個場所獲得認證。

另為方便追蹤潛在個案，當地要求訪客在進入不同設施時，需透過二維碼掃描等方法登記資料，又利用手機應用程式記錄其到過地方，數據會保留25天。

當地現已重開42個旅遊景點，包括熱門的景點環球影城與濱海灣花園，亦重開223間酒店與738個本地旅行團，但大部分景點的旅客容量不得在同一時間超過50%，本地導賞團在下月起則容許最多20人、分成每5人為一小組，活動不可超過8小時。

新加坡旅遊局香港澳門及台灣國際司處長林曉芬表示，當地逐步重開經濟活動及體育設施，但大型聚集仍舊禁止，酒吧及夜店亦同樣正關閉。