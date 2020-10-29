何文田傳統名校華英中學明年重建 增設小禮堂及體育館

位於何文田的傳統名校華英中學創校近50年，原址重建計劃終於落實。校方指，新校園會增添多項新設施，包括小禮堂及體育館等，配合人文、宗教教育。至於臨時校舍的安排，校方早前指明年9月暫遷新蒲崗文理書院（九龍）前校舍，直至重建完成。

該校在社交網站發布有關消息的影片，校長尹志華指，經過多年努力，終獲政府批准原址重建，全新校舍仍坐落於何文田常華街，形容重建計劃令人振奮，可為將來的學生提供優質服務。

新校舍的總設計師為該校校友，根據影片的模擬動畫顯示，新校舍樓高6層，山下的常盛街 、常樂街交界新增低層入口(Lower Entrance)，師生返校毋須再上鈄坡。新校舍設置演講廳、不同領域的展示區，讓學生可展示及觀摩作品，尹指，校方會結合校舍更新，設計新課程予科技教育。

新校舍預留空間加建室內體育館，天台亦設有球場，不同角落將會設立「心靈休息站」及「閒坐區」，正門旁邊亦會有一間特色小禮堂，以配合基督教辦學宗旨。

校方早前宣布，下學年起將遷入新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍，以配合重建計劃。明年7月底舉行告別禮，今年12月至明年6月將舉辦5場活動，讓校友回校緬懷及參加50周年校慶。