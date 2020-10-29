駿洋邨1至3座明年1月入伙　團體促政府免租3個月補償住戶

火炭駿洋邨今年2月被徵用作檢疫中心，隨着疫情放緩、檢疫設施增加，政府於今年8月交還駿洋邨第4、第5座，惟第1至第3座預計明年1月底才能入伙。有團體調查發現，約60%受訪準住戶居於劏房，生活環境狹窄，租金負擔沉重。團體促請政府以「清一座還一座」的方式，加快住戶上樓進度，並推出免租安排、現金津貼，以補償住戶。

公民力量、公屋聯會、火炭連線今年9月至10期間，透過網上問卷及親身探訪，收到100份來自駿洋邨第1至3座準住戶的問卷，了解他們的居住情況。結果顯示，約60%準住戶居於劏房；約40%居住單位面積少於100平方呎，生活環境擠迫。

調查亦顯示，超過50%受訪者居住單位月租為5000港元以上、每月平均電費開支超過400港元，而超過60%受訪劏房户家庭每月平均入息低於1.5萬港元，可見租金負擔頗大，佔收入30%至50%。另外，有近50%受訪者沒有與業主訂立有打釐印的書面租約，權益不受保障，部分受訪住戶更被多次加租，無人獲減租，只有個別住戶獲凍租。

火炭連線召集人劉德榮表示，有一戶原本居於深水埗劏房、現已遷至屯門中轉屋的4人家庭，已經安排就讀一年級的大兒子轉校到沙田，次子年幼，則留在深水埗區上學，而爸爸則在港島區上班。由於停課安排反覆、入伙無期，媽媽又無法獨力送2名兒子上學，需把幼子送到位於將軍澳的外家居住，延遲入伙造成極大困擾。

團體建議政府加快屋邨的修繕及清潔工作，考慮以「清一座還一座」的方式，加快住戶上樓進度，並盡快交代針對受影響住戶的津貼計劃細節。團體認爲，政府應該免租最少3個月，以補償住戶。

另外，近90%租戶輪候公屋時間達6年以上，偏離政府承諾3年上樓的目標，不少基層市民要捱貴租、住劏房。團體建議政府加強租務管制、監管防火安全措施、打擊濫收水電費的情況，並向輪候逾3年的公屋申請者提供現金津貼。