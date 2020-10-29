公布機場禁制令法律文件　高院准在通告印二維碼代替登報

機管局去年已把禁制令張貼在機場當眼的位置。

去年8月反修例示威期間，有網民發起在機場進行「和你塞」行動，機場管理局同月較後時間取得臨時禁制令，禁止公眾妨礙機場運作，禁制令至今仍然有效。在向公眾派送禁制令的替代方法上，機管局認為透過透過廣告方式在報章刊登申索陳述書等法律文件不符合成本效益，早前向高院建議，改為在機場的通告上附貼二維碼(QR code)連結至相關法庭文件，今天(29日)獲法官批准。

高院去年8月批出臨時禁制令時，下令機管局要把禁制令張貼在機場當眼位置、上載到其官方網頁，並在報章刊登，以通知公眾。

據機管局呈交的誓章披露，機管局於去年已花260萬港元在中英文報章刊登相關廣告，機管局又並分派了一隊16人，連續4日花了共48小時，在整個機場範圍的102處當眼處張貼禁制令。

機管局早前建議更改日後派送案中法律文件的方法，把有關文件上載到其官方網頁，並於機場1號客運大樓的入口及顯眼處張貼，而貼在機場的通告上亦會附有二維碼(QR code)可連結至其官方網頁，讓公眾查閱相關法庭文件。

不過，高院聆案官頒令機管局須依照傳統做法，在報章登廣告，此舉才更容易讓公眾接觸到有關法律文件的內容。機管局不服聆案官的命令，指禁制令一事已獲傳媒廣泛報道，就聆案官的命令提出上訴。

高院法官高浩文今天裁定機管局上訴得直，指登廣告的要求，在時間、人力及成本各方面，對機管局而言均是完全不合比例和不必要的。法官同意使用二維碼屬恰當做法，更能善用現有科技，過程簡單亦合乎經濟效益。