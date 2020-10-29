疫情掀飯碗危機　首三季職位空缺較去年大減50萬個

疫情重傷本港經濟，首三季本港就業空缺大減50萬個！據悉，勞工處今年首3季接收僱主提供的職位空缺數量僅有約50萬個，較去年同期的102萬個大跌51%。若跟去年全年的職位空缺數量比較，各行業的跌幅由4成至逾7成不等，當中以批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業跌幅最大，職位空缺數量少逾7成。勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪指，疫情重挫本港經濟，導致有凍結招聘的情況出現，以致出現如此駭人數字。

在新冠肺炎疫情影響下，勞工處今年首3季僅錄得500808個私營機構職位空缺。與去年全年的職位空缺數量相比，批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業跌幅逾72%、其次是運輸、倉務及通訊業，跌幅將近7成、製造業的跌幅亦達6成。勞工處指，在今年首3季，已舉辦1230個招聘活動，共安排23734次即場面試，未來亦將會密切留意經濟下行對就業市場的影響，將加大力度搜羅職位空缺。

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪認為，職位空缺數量大跌逾半，情況駭人，政府唯一可以做的是想辦法刺激經濟，包括要考慮如何在11月前促成健康碼通關、以及令香港市面回復正常，令本港經濟活動重新活躍起來。鄧又提到，早前國泰大裁員、加上11月底保就業計劃結束，從勞工處的數字又可見市場上的職位空缺正在減少，擔心屆時失業率會升至沙士高峰時8.5%的水平。