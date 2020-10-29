港區國安法實施4個月　七成教師仍沒教授相關知識

《港區國安法》6月30日實施至今已4個月，教育局雖提出學校須展開國家安全教育，惟一項調查指出，有70%受訪教師表示，須視乎教育局指引，再決定如何推動國家安全教育，即至今有七成老師尚沒開始相關教授工作。另只有44%受訪教師同意，應將國家安全教育加入國情教育學科內，屬最少人認同的一個課題。

香港教育工作者聯會本月以問卷形式訪問234名教師，被問到學校推動國家安全教育的情況時，有70%受訪教師指須視乎教育局指引再決定，有32%人會透過早會或周會或班主任課分享，有28%表示會舉辦國安教育講座。

調查又指，83%教師期望教育局制訂清晰的國家安全教育指引，82%期望提供更多教學資源。聯會促請局方盡快推出國安教育的指引及相關教材，讓學校及教師有所依循，落實推出國家安全教育。

被問到認為有什麼課題應包括在國情教育內，大部分教師認為須包括「國家的歷史與發展」，達83%；以及「國旗、國歌、國徽及升旗禮」，共81%；惟只有44%人認為國家安全教育須納入國情教育內。教聯會主席黃錦良則表示，有多於40%人同意已算不錯，其他人可能認為國安及國情教育須分開教授。