Tesco前採購經理涉收600萬港元非法回佣及貸款　被廉署檢控

廉政公署今日(29日)落案起訴一名跨國食品雜貨零售商前採購經理，控告他涉嫌從一名供應商收取非法回佣及貸款共逾77萬美元(逾600萬港元)，以及獲免卻貸款共約10萬美元(約78萬港元)，並藉以發出玩具訂單總值逾2600萬美元(逾2.05億港元)。被告將於下星期二(11月3日)在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告彭俊健（39歲），為Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing)前採購經理，負責為Tesco Sourcing的母公司向供應商發出玩具及各樣物品的訂單。他被控5項罪名，即3項串謀使代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，以及兩條代理人接受利益。

其中一項控罪指彭涉嫌於2011年3月23日至2014年10月21日期間，跟一間與Tesco Sourcing有關聯的公司的高級採購經理，以及一間供應商經營者一同串謀，使被告及該高級採購經理在無合法權限或合理辯解下，接受供應商經營者的非法回佣約50萬美元(約390萬港元)，作為向該供應商發訂單的誘因或報酬。

另外兩項控罪則指，彭涉嫌於2015年3月25日及2017年6月1日，無合法權限或合理辯解，以相同目的從上述經營者各接受一筆10萬美元(約78萬港元)的貸款。

另一項控罪指，彭涉嫌於2016年3月31日至2016年12月31日期間，與3名人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，從該經營者接受非法回佣約5.5萬美元(約42.9萬港元)，以及獲部分貸款免卻，約為5.5萬美元(約42.9萬港元)。

餘下一項控罪指彭涉嫌於2017年2月9日至2018年1月27日期間，與上述採購經理及經營者一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，從該經營者接受非法回佣約1.6萬美元(逾12.4萬港元)，以及獲部分貸款免卻逾4.5萬美元(逾35.1萬港元)。

據報Tesco Sourcing因有關貪污勾當而於2011年3月至2018年1月期間，向上述供應商發出玩具訂單總值逾2600萬美元(逾2.05億港元)。