旅監局首批職員料今年第4季上任　盼2年後全面推行新規管制度

負責日後監管旅遊業的旅遊業監管局向立法會提交首份年報，主席馬豪輝提到去年發生的社會事件及新冠病毒爆發為旅遊業造成了空前沉重的打擊，本港遊客人數暴跌，但雨後總有彩虹，他寄語只要大家共同努力，本港必定能夠克服困難，重新出發。而旅監局第一批職員預計將今年第4季起陸續到任，政府的目標是在旅監局成立約2年後全面推行新規管制度。

旅監局首份年報由 2019年12月2日 (即開始營運日期)至2020年3月31日。年報中提及旅監局的行政辦事處由一名行政總裁帶領，並設有3個主要部門，分別為監管事務部、執行部和機構事務部，預算編制約99人。

政府今年2月向旅監局撥款3.5億港元為其種子基金，以支持旅監局初期營運。旅監局長遠會以自負盈虧的方式運作，主要收入來源是旅行代理商就所收外遊費向局方繳付的徵費、牌照費用，以及內地入境旅行團登記費。

旅監局成立了6個委員會，分別是紀律委員會、守則及指引委員會、牌照委員會、賠償委員會、發展委員會和機構事務委員會，分別負責跟進不同範疇的工作。政府已設立由公務員組成的籌備小組，在旅監局員工到任之前，協助開展必需的工作。

旅監局將着手處理一系列工作，包括草擬附屬法例，制訂發牌框架、指令、指引及行為守則等，以期於約兩年時間完成一切準備工作，全面推行新規管制度。