涉殺女友工程師　曾譏所有女性「是雞是公廁」

年輕土木工程師涉於城巴上以廚房刀連刺33刀殺女友案，今日（29日）於高院續審。辯方精神科專家指，被告患有嚴重抑鬱症、妄想型人格障礙，覺得身邊所有人均會欺騙他。被告的前女友更向專家透露，被告除不信任她外，亦不尊重女性，曾聲言所有女性均「是雞是公廁」。

辯方精神科醫生何美怡醫生的報告顯示，被告首次性行為就是去召妓，他並透露有3至4次的召妓經驗。到後來因一次跟妓女性交中途脫下避孕套、擔心感染性病之餘還遭友人乘機勒索後，他才沒有再去召妓。

但被告此後變得不信任他人，且會經常調查女朋友的行蹤；據其任教師的第三任女友透露，被告為人偏執又自卑，除經常追問她的知行蹤外，亦不尊重女性，且曾表示覺得所有女人都「是雞是公廁」。

而被告於還押期間亦不時投訴懲教署職員及囚友對他不友善，又曾表示想自殺，更擔心死者父母會報復而多次叫自己的父母搬家。

何醫生分析被告在案發時患有妄想型人格障礙，容易會受激怒而出現暴力行為。而且他患有嚴重抑鬱，會感憤怒及情緒低落。

被告於案發之後，曾到過青山醫院留醫。該院駐院醫生李允丰供稱，被告入醫前曾有自殺傾向且情緒低落，見過他共告兩次，亦有向他處方抗抑鬱藥，及後其情緒低落問題已有改善。

現年25歲被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。