政Whats噏：為防泛民玩嘢　建制冧友入押後選舉規例委員會

政府早前根據《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》將原定於今年9月6‍日舉行嘅選舉押後1年至出年年9月5日舉行。不過由於規例屬於『先訂立後審議』，相關規例嘅小組委員會亦都因而成立，諮詢議員嘅意見同審議，聽日（30日）就會召開首次會議，選舉正副主席，無論建制派同民主派都冧友落去，委員會現時共有45位委員，究竟要爭取啲咩呢？

建制派係委員會入面佔30人，而民主派就佔15人，建制較民主派多1倍數。點解建制派要派咁多人加入委員會？有建制中人話因為擔心一旦民主派取得主席1職，就會「玩嘢」，分分鐘改到條規例好混亂，所以建制派先要倒水式加入委員會，幫手「睇住個場」，仲透露可能會提名議員張國均出選主席。

據悉，民主派未討論部署同提名邊個擔任主席，但就話會準時出席會議嘅。

政府根據《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》由行政長官會同行政會議根據《緊急情況規例條例》(第241章)第2條訂立，以落實將原定於2020年9月6‍日舉行嘅2020年立法會換屆選舉押後1年至2021年9月5日的決定。

唔單止指明第七屆法會換屆選舉新的舉行日期，《規例》亦會終止相關選舉程序，以及處理各項相關同相應事宜，包括選舉開支同選舉捐贈。