政府政策僵化　坪輋動物收容中心200貓狗恐被人道毀滅

因應政府就流浪動物的配套不足，不少愛護動物的人士自發設立收容中心，照顧無家可歸的動物。東網早前接獲求助，指新界一間動物收容中心收到規劃署通知，指其租用地段違例發展，並諸多刁難，先後要求作出多項改動，但指仍未符合要求，最終向該中心發出法庭傳票作出檢控，被判罰款逾20萬港元。大額罰款不但令數名義工十分傍徨，若最後難以償還罰款，或需無奈關閉中心，將約200隻貓狗轉交漁護署託管，面臨人道毀滅危機，義工哭訴：「點解政府要做到好似迫我哋放棄咁！」有議員批評政府政策僵化，推200條生命落火坑。

涉事地段位於新界打鼓嶺坪輋路第82約地段1341號（部分），1342號餘段（部分）及補租地段T14號，地段租用人涉嫌違例發展，沒有按規定恢復土地原狀和重新種植草被。在去年11月接管動物收容中心的義工何先生表示，自己在4至5年前得悉收容中心的情況，一直有幫忙照料貓狗。由於地段的原租用人年事已高，因此數名義工去年合力成立「動物義工。貓狗之家」。

但當他們簽署土地租用合約時，始知道該土地屬私人農地，他們擔心動物收容中心內數百隻動物無人照顧，決定「攬上身」，並動用了10多萬港元，依照規劃署職員在電話中的指示，把寵物籠之外所有石屎鏟起，並種上植被，只留下部分的水泥地讓生病的貓狗居住、小部分室內環境為貓狗遮風擋雨。但何表示，在工程完成後，規劃署又向他們表示植被的面積不足，需把絕大部分石屎地鏟起，並向他們發出法庭傳票。

事實上，若把絕大部分水泥地鏟起，貓狗們根本難以在該中心繼續生活，有義工批評當局「彈弓手」，斥「如果佢(政府)一早同我哋講，我哋會諗點搬，根本唔使10幾萬整咁多嘢！」法庭昨（28日）就案件頒下付款通知書，要求他們繳付超過20萬港元的罰款，何坦言「無諗過會咁多」，又稱「基本上所有錢都攞曬去種草，根本無咁多錢，依家佢好似迫我哋咁！」

有關罰款需要在昨日起的2星期內繳付，否則義工或會面臨法律責任，何無奈表示：「依家只希望可以有有心人幫手，比我哋可以營運落去，否則如果去到最後一步，可能都只可以停咗個中心，將佢哋(貓狗)交比漁護署，到時真係唔知佢哋會點，可能會被人道毀滅。」何表示，若成功在2星期內繳付罰款，義工們計劃向城規會及規劃署申請更改土地用途，希望可以正式把該地改作動物收容中心。

議員陳克勤表示，今次事件對動物義工而言是個非常大的打擊，認為港府在處理事件時應有更多酌情權，因違規使用農地的問題在新界地區而言並不罕見，有些甚至用作牟利。因此政府在執法的時候，應先處理違例作牟利、構成危險、及對社區有影響的組織，而不是針對非牟利的動物義工。

陳又指，關注動物權益的義工一直以來找尋合適的土地作收容中心已非常艱難，若該土地的用途不可作收容中心，更需要讓專業人士到城規會申請，對沒有相關經驗的動物義工而言「難過登天」。

東網正就事件向規劃署查詢，暫未作出回覆。