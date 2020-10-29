動物義工被鬆獅狗狂咬前臂　縫逾15針仍無怨無悔

坪輋「動物義工。貓狗之家」內有約200隻貓狗，大多遭前主人棄養、或是經動物義工轉介他們照顧。不少貓狗皆與中心內的義工有著難忘的故事，其中一隻白色的鬆獅狗Chow Chow更在到達中心後，便獸性大發狂咬義工的前臂，義工到醫院包紮時縫了逾15針，但他們並沒有放棄，付出了無限的愛心及努力，現時Chow Chow已能接受義工幫其剪毛洗澡。

照顧收容中心中貓狗約8年的義工May(化名)表示，Chow Chow到了收容中心約2年，當時牠的主人以籠子把其送達便離開了。她初時不知道鬆獅狗的脾性，又看Chow Chow表面上「傻頭傻腦」，為其套上狗繩後便拖牠出狗籠，但不料牠一走出狗籠，恢復精神後便如「啃粟米」般狂咬她的左手前臂，咬了兩個嚴重的傷口，縫了約15至18針。

義工們事後始知道Chow Chow有咬人的習慣，前主人便是因此而把牠拋棄，但經過2年的悉心照料，Chow Chow與其中一名義工培養了感情，能接受義工為其剪毛、洗澡，亦沒有之前般懼怕人類。

另一隻令May印象深刻的是唐狗「肥仔」，已在收容中心6年，前主人是一名少女，稱自己的住所無法再飼養狗隻而把其拋棄。May笑言，「肥仔」在初到收容中心之時「好fit」，身材矯健，性格不喜活動，亦不太親近義工，但在不知不覺間，「肥仔」開始不時走到義工面前，以「好似好可憐咁嘅眼神望住你」，吸引義工餵食，因此在短時間內，「肥仔」已成為了收容中心內最為「豐潤」的狗隻。

事實上，所有收容中心的義工皆有正職，他們把幾乎所有工資及積蓄用以維持狗場的糧食、水電費、及狗隻的醫藥費，每月動輒數萬港元，財政負擔甚重，但一眾義工仍無怨無悔，為數以百計的小動物付出。由於不時需要請假照料狗隻，有義工苦笑稱：「我哋全部都就嚟比人炒。」