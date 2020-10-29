本港再爆新一宗大鼠戊型肝炎個案　患者居紅磡　累計已14宗

本港持續錄得人類感染大鼠戊型肝炎個案，衞生防護中心今日（29日）公布，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名有長期病患的78歲女子。她於伊利沙伯醫院覆診時，發現出現肝功能異常。病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。連同此宗個案，本港至今已累計錄得14宗大鼠戊型肝炎個案。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於紅磡湖光街5號聯盛大廈，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，亦無進食動物內臟。她已出院，有一名家居接觸者，但無病徵。中心指根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。

中心指已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。中心強調，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。