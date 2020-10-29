律政司縱容虐待動物疑兇　愛護動物人士覓地卻處處觸礁

香港針對動物權益的法例，以至港府就此所投入的資源一直為人詬病，即使今年發生了多宗令人嘩然的殘酷對待動物案件，律政司卻多次「放生」疑兇，被指助長歪風、縱容惡行，其中一直令市民難以忘懷的，是今年2月的深井豪景花園案；然而，當有義工決心為流浪貓狗提供安身之所，卻處處觸礁，難以長久經營，政府政策僵化混亂，可見一斑。

香港近年頻頻發生懷疑虐待動物案件，今年2月，深井有30隻動物懷疑被人從高處擲下，律政司期後決定不對疑犯作出檢控。律政司昨日(28日)書面回覆議員提問，重申律政司經審視及考慮問題所述案件中的相關證據後，仍認為現時的整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不提出檢控。

律政司屢屢讓涉及虐待動物的疑兇逍遙法外，但愛護動物的人士若希望可覓地收容流浪動物卻是難如登天。議員陳克勤表示，雖然現時非牟利機構可以申請政府撥地，但眾所周知有關的申請獲批非常艱難，加上政府現時沒有政策支援社區中的流浪動物，認為「要政府比塊地出嚟收容流浪動物，基本上是天方夜譚」。