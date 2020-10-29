全球法律和秩序指數　新加坡排第1香港暴跌至第82位

美國民意調查機構蓋洛普（Gallup）周二（27日）發布「2019年全球法律和秩序指數」排名，中國由2018年的第10位升至第3位，香港則由2018年的第5位跌至第82位。此外，蓋洛普還單獨列出「獨自走夜路感到安全」指數，中國排第5。

蓋洛普表示，「全球法律和秩序指數」是根據民眾對當地警察的信心、對自身安全的感受以及過去一年中盜竊、人身傷害或搶劫案件發生率得出的綜合評分。去年秋季，蓋洛普通過電話和面對面訪談的方式，採訪175,000名來自世界各國和地區、15歲以上的民眾，得出這份報吿。

報告顯示，新加坡和土庫曼兩國得分均為97分，並列第1位；中國以94分排名第3；美國85分，排第36位；香港得分為76分，排第82位。倒數後5位的國家分別為南非、利比里亞、委內瑞拉、加蓬和阿富汗。而「全球法律與秩序指數」平均分為82分，與上一年基本持平。

今年的報告新增「獨自走夜路感到安全」一項，中國排第5位，有9成的中國受訪者認為獨自走夜路是安全的，前4名分別為新加坡、土庫曼、挪威和阿聯酋。