玫瑰崗就炒教師致歉　校長將停職及成立調查小組

玫瑰崗幼稚園及私立的玫瑰崗學校（小學部）傳以財困為由，解僱多名教職員。

位於灣仔司徒拔道的玫瑰崗幼稚園及私立的玫瑰崗學校（小學部），傳以財困為由解僱10多名教職員，上周近70名家長到場與校方管理層了解事件及聲援被裁人士，最終校方暫緩有關解僱安排。校方今日（29日）發稿指，對於上周學校管理層未有專業地處理學校今年因疫情帶來的不穩定財政壓力，學校神父理事會經過深入了解及檢討後，誠意向各界道歉，又承諾會認真從事件中吸取經驗，大力改革校政，確保學生日後一如過往能受到最佳的教育。

校方指，將採取一系列措施以作跟進，包括確保學生學習質素為首要目標，成立一個由校友、法律界及資深教育行政人員組成的專業顧問小組，為學校提供課程、管理及學校發展建議，以及成立調查小組，分析事件的來龍去脈，了解各人的角色及責任，從中吸取教訓進行改革，確保不再發生同類事件。調查期間，行政人員停職撰寫報告，並由調查小組評估是否適合繼續帶領學校。

校方表示，該校辦學60多年，專業及著名校友遍布香港各界及世界各地，學校相信深厚的根基定能讓學校返回正軌，再次對是次處理不當的事件為學生、老師、家長、校友帶來的負面影響致以最深的歉意，並承諾將透過強大的校友網絡的支持，大力改革學校，以提供能照顧21世紀新生代需要的教育。