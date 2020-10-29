政Whats噏：泛民朝早拉布搞到流會　下晝玩失蹤被建制突襲甩晒轆

立法會延任1年，民主派議員喺新一立法年度繼續拉布，今日(29日)朝早仲一開始就流會添！呢次已經係兩周內第2次流會嘞！但喺下晝就畀建制派突襲扳回一仗，事關民主派點完人數之後冇人守住，結果本應要發言嘅建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就趁機撤回發言，令《2019年廣播及電訊法例(修訂)條例草案》嘅二讀辯論環節提早結束。民主派既要拉布，又玩失蹤，搞到甩晒轆，都係自己攞嚟衰。

話說今日開會審議《2019年漁業保護(修訂)條例草案》，民主黨涂謹申隨即要求點人數，最終喺15分鐘後，因冇足夠法定人數而流會，當時會議廳內只有34名議員在席，其中泛民只有1人出席。

喺半個鐘多少少就復會後，民主派議員繼續多次發言，仲嘗試以性別問題、漁業式微等方式去切入討論，但就畀立法會主席梁君彥同代主席李慧琼批評離題，最終草案獲三讀通過。面對又點人數又流會，漁農界議員何俊賢鬧爆民主派拉布冇意義，只係想顯示佢哋留任嘅剩餘價值，但咁做係嚴重破壞社會，對搞拉布同埋流會嘅議員予以嚴厲譴責。

之後審議廣播條例時，唔少議員批評政府成20年都未有及時拆牆鬆綁，其中資訊科技界莫乃光仲鬧爆政府辦事效率差，話最新嘅iPhone12都推出市面，政府依家先畀市民1部絕版嘅Nokia手機。就喺謝偉銓發言前又有議員點人數，喺復會之際大部分泛民不在席，包括民主黨尹兆堅同埋之後幾位發言嘅民主派都唔在席，謝偉銓就要求撤回發言，梁君彥隨即都結束二讀辯論環節同埋邀請官員發言，最後草案亦獲得三讀通過。

畀建制派突襲成功，尹兆堅承認自己疏忽，被建制派陰到深感抱歉。佢仲話近年未見有建制派過撤回發言加快審議進度，所以事前難以預計有咁嘅情況，未有即時作出反應。據悉，泛民會編排更表補鑊，但詳情就仲傾緊。

喺新一年度立法會開波以嚟，民主派喺3次大會都不停點人數。今日會議就點咗11次人數，花咗2小時8分鐘；尋日就點咗13次人數，用咗2小時43分鐘，而喺上周三及四嘅大會，總共點咗25次人數，用咗3小時46分鐘，真係嘥時間又嘥公帑。