陳同佳未赴台自首　潘曉穎母親憂事件不了了之

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月刑滿出獄曾表示會赴台自首，但他至今仍未出發。女死者潘曉穎的母親早前指，警方曾承諾見面，但最終告吹。事隔4天，潘太今日(29日)表示，警方已經完全沒有再聯絡她，亦未公開向傳媒回覆會否與台方協商解決陳同佳赴台投案事宜，質疑警方對事件處理不了了之。

潘母上周五（23日）發出「最後通牒」，要求他須於當日前赴台自首，但最後陳亦未有赴台。潘母早前指，願意以中間人身份安排港台兩地警方協商陳赴台一事，冀為愛女討回公道；並要求與她會面的警務人員，是就陳同佳案與台方協商「話得事」的人，但最後雙方亦未有會面。

警方早前回應指，與台灣警務單位一直透過警務合作機制處理案件，警方有專責人員負責港台間的機制，日常亦與台方保持聯繫；台灣警方如提出要求，香港警方必定作適當處理。如果死者家屬希望將港方聯絡人員的資料交予台灣警方，以提醒台方可聯絡該香港警務人員，警方樂意將該人員的聯絡資料交予家屬。

警方又指事態發展至今，只有台方容許陳入境才能有所發展，如果陳獲台灣原則上批准入境，港台即透過警務合作機制研究和安排其赴台行程。