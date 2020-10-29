保育用地轉手分割　8年升值2.5倍　疑為建屋鋪路

西貢鄉郊土地混亂，相思灣村違建道路另一端部分劃作自然保育區，建屋須經過改劃土地用途，並獲城規會批准，然而，東網發現保育區內土地近年多番易手及分割，8年間升值2.5倍。有關注團體質疑割地是為日後改劃成鄉村式發展建屋鋪路，憂慮有人偷龍轉鳳，促政府部門聯手把關，保育珍貴的天然土地資源。

鄰近違建道路的其中兩幅土地，早在60年代由兩名劉姓原居民持有，數十年來並無發展。至2005年，清水灣半島南分區計劃大綱草圖公布，兩幅地規劃於自然保育區內，及至2011年，一間名為創迪國際有限公司以40萬港元購入，該公司在持有土地期間申請將地2分為4，並於去年2月再以近139萬港元轉售予華業（香港）有限公司，地價升值約2.5倍。

由於近年曾有自然保育區的私人土地成功改劃成「屋地」並興建丁屋，「23萬關注」發言人王國興憂慮，保育區地帶會被人故意改變天然地貌，先破壞環境，再借勢申請改變用途，以達到興建丁屋的目的。他促請相關政府部門，如環保署、地政總署及規劃署聯手合作把關，密切監察土地狀況，以免有人乘機破壞再偷龍轉鳳改劃發展，若此漏洞未能填補，恐怕會有更多持有此種土地的人士有樣學樣，珍貴的自然環境將會遭受更多破壞。

有知情人士指，50、60年代新界事宜由理民府統籌，惟港英年代貪污舞弊，不排除有人以不法手段獲得業權，圖謀不軌。