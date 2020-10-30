何志平專欄：文字的力量

年初，紐約大都會看守所來了一個從希臘抓過來三十多歲叫「大衞」（假名）的音樂作曲家。春節過後不久，我們在圖書館裏碰上了，他知道我來自中國，便東拉西扯的跟我聊起中國的事來，在旁邊豎着耳朵聽着的還有「積克」（假名）牙買加的教授，和「艾凡」（假名）巴基斯坦裔生物工程師。

大衞拿着紙和筆，寫了幾個字給我看，是「祝新年好」問：「寫的對嗎？」

原來大衞在希臘的雅典商務孔子學院上了一年的課，學習中國語言和文字。他說：「雅典商務孔子學院十年前成立，是希臘第一所孔子學院，旨在加深希臘與中國的友好關係，文化教育上的交流合作，並增進對中國語言和文化的了解。我上了不少有關中國文化歷史習俗的課，最近才下決心學寫中文字。對我們慣了用字母來書寫溝通的人來說，真是少點兒恒心毅力也不行。」

在旁邊的積克馬上加入討論並問：「你們一共有多少個中國字？要學會幾多個字才能看懂中文報紙和一般的書信文章？」

從家裏寄來的書中，有好幾冊是南懷瑾老師說中國文化的書。便引用南老的話說：「三百多四百年前，滿清入關，皇帝康熙編了一部《康熙字典》，把全國文字都編進去了，一直沿用至今。裏頭一共四萬七千多字。我們中國人真正常用的文字，幾千年來，只有一兩千個字。如果你們能默寫得出一千個不同的漢字，便是很可以了！」

艾凡也滿懷興趣的跟着說：「真是的，西方人用的拼音文字，突破不了方言的交流障礙，因為拼音文字是口講說話的實錄，語言不同，文字也不同，形不成統一的文化！我知道你們中國有幾百種不同的方言，但你們幾千年來都只有一副共同的文字系統，所以在中國你們東南西北的人們都可以相互溝通，更可以和歷代古人透過文字來神會了解！我們在外邊的都有一種感覺，中國人特別重視自己的文字，好像字裏有某些說不清楚的神秘力量似的，在中國各地都有題字匾額、書畫，有種不好說的威力和權柄，那又是怎樣的一回事？」

我給他們說個故事：「大約十多二十年前，我還在香港參與推動藝術發展工作的時候，看過一個由好友莊信張策劃名叫《文字的力量》的現代藝術展覽，啟發受益不少。中國傳統上將書法，象形文字藝術至高無上的藝術形式。這展覽旨在反思書法傳統，繞開了美學判斷，引發我們探討文字內裏背後的含義，挑戰傳統以筆畫為權力的宣示，檢討我們看待世上呈現威信和力量的方式，進而強調對藝術家品德的培養和要求，並將文字視為該品格的表述。」

看到他們一臉不惑的樣子，我繼續解釋：「文字的力量只是一個表象，真正神奇偉大的是這些文字背後『人的思想』。文字是死物，把人們的思想感情意志境界注入其中，它才變得鮮活起來，才有所謂的力量，而文字也會將此力量反饋作用於我們。再給你們說一個南老師常用的故事：明末大儒朱舜水，國亡後流亡到日本去求救兵企圖復國。船航至大洋中，遇上大颱風，全船的人都跪下喊救命，說除非是有道之人跪下來求，否則全船的人都會死於波濤駭浪之中。朱舜水端坐船中不動，讓人拿紙筆來，在紙上寫了一個『敬』字。燒了之後，颱風停了，船也穩了，風平浪靜的到日本去了！這是透過文字，讓人的精神力量與宇宙相通啊！」

大衞隨即說：「敬則靈，信則明。真的是不可思議，不可思議！漢字是中華文化的載體。真的是浩瀚無邊啊！我們對中國的未來滿懷信心。歷史前進的方向必是告別愚昧，走向文明的。你們中華民族的明天將充滿着生機和活力，中華文化必再迎來一個春天！」

我感激不盡的說：「誠心所願！」