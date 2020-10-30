東方日報A1：申訴署炮轟食環署5宗罪　外判商0分照中標

食物環境衞生署監管外判清潔服務不力，令香港恐淪「臭港」！申訴專員公署昨公布主動調查報告，炮轟食環署的外判街道潔淨服務涉5宗罪（見表），包括審標不問責，去年有6份標書的承辦商在「過往服務表現」評分中獲0分，但「捧蛋」無阻再次中標；而食環署人員巡查外判商服務表現時更涉懶懶閒，周末、假日、非辦公時間冇影；服務欠佳承辦商的懲處又太輕等，致使過去4年公共衞生大落後，市民對街道潔淨服務的投訴則激增至去年約6.9萬宗。有立法會議員狠批食環署故步自封，擔心該署「Hea做」，令香港公共衞生危機愈來愈大。

申訴署的調查報告指出，食環署在監管承辦商方面雖設有扣分制，但只適用於僱傭失責，並不包括服務欠佳。即使有承辦商服務失責，亦只會獲發「失責通知書」，而承辦商被扣減的金額亦偏低，如不足合約金額0.1%的服務月費。去年，食環署雖向承辦商發出1,157次「失責通知書」，但僅扣減服務月費總金額約275萬元，若以去年有34份有效合約、每份平均價值1.1億元計，每份合約平均只被扣約8萬元，阻嚇力嚴重不足。

報告又踢爆，食環署的審標方式缺乏問責性，雖然署方回覆時表示，承辦商獲發的失責通知書愈多，其過往服務表現的評分便會愈低，會影響日後中標機會，但報告卻發現該署自去年4月起的一年間，共批出14份合約，當中有高達43%、即6份合約中標者的過往服務表現「捧蛋」。

申訴專員趙慧賢更稱，曾有中標者獲發逾百份失責通知書，認為食環署應考慮「到底個基準點樣制訂」。她又指，過往每份合約只有約4至6間公司投標，「捧蛋」承辦商成功中標，或與投標者數目較少有關，認為署方應想方法引入競爭，相信有助承辦商提升服務表現。

另外，報告亦揭發食環署監管人員巡查懶懶閒，假期冇影，在人流較多、須加強清潔的時間巡查的次數更偏低。2015至19年間，食環署轄下的服務質素檢定組平日的巡查次數佔年度的72%至82%，周末及假日的巡查只佔18%至28%；辦公時間的巡查佔68%至76%，非辦公時間的巡查只佔24%至32%。

問題多多，本港街道衞生情況亦愈趨惡劣，2015至2019年，食環署接獲街道潔淨服務的投訴介乎5.6萬至6.9萬宗，而且食環署沒有制訂相關熱點名單及跟進指引，導致不少地方衞生惡劣情況持續，例如鄰近街市檔戶的街道、野鴿聚集地點、以及食肆後巷等。公署建議，食環署應檢討扣減月費的機制，並考慮把「服務欠佳」納入「扣分制」，查找不足。

議員梁美芬明言「講起食環署就拍枱」，對於有「捧蛋」承辦商中標，她直斥非常不合理，署方應確保承辦商具質素。議員陳恒鑌表示，將於立法會食物安全及環境衞生事務委員會上，推動該署跟進事件。

議員何俊賢亦批評，本港的街道清潔方式極度原始，承辦商為降低支出堅拒購買清潔街道車等，未能提高清潔技術，導致衞生情況難以改善，建議當局重新檢視外判制度及合約。

食環署表示，已落實上述報告部分建議，並會積極研究申訴專員的建議。該署又指，外判承辦商遭發出失責通知書的數目，會直接影響其日後再投標政府及食環署服務合約的機會，強調曾有投標者因此未能中標。另外，該署稱服務質素檢定組於平日非辦公時間、周末及假日的巡查已共佔巡查總次數的41%至50%。

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