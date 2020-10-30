你要知：新餐肉飽和脂肪勁高　營養師：多吃影響心血管健康

不少人提倡健康飲食，新豬肉成素食者的健康之選，不過新餐肉近日卻成功突圍，令非素食者都想一嘗其味道，究竟新餐肉與傳統餐肉有何分別？新餐肉又是否更健康，註冊營養師黃雅婷為大家一一拆解疑團。

黃雅婷指出，傳統餐肉的飽和脂肪及總脂肪已很高，雖然新餐肉主要成分是大豆、蛋白，但就加上椰子油，令其飽和脂肪高出傳統餐肉一倍，「進食過多會影響心血管健康」，假設每天進食兩塊新餐肉，再配上湯麵，已達到每日吸收飽和脂肪上限的一半，故不論男女而言，都唔建議進食太多。

雖然新餐肉屬素食，卻非人人適合食用，本身對大豆或酵母敏感、腎病等人士，要小心鏻質及鈉質會較高，需遵從營養師或醫生建議，按分量進食，「新餐肉屬高鈉質，本身有心血管疾病，高血壓、高膽固醇人士，以及長者有高危心臟隱疾，都要少食。」

相比起新餐肉，新豬肉則較健康，新豬肉成分主要用米、大豆、香菇及豌豆，其脂肪、總脂肪及飽和脂肪比一般瘦豬柳及肉碎更低，鈣質和鐵質也相對高，惟新豬肉鐵質屬植物性，故較難為人體所吸收：「最好餐前餐後食返啲維他命C豐富的蔬果，如奇異果、橙或三色椒，增加鐵質吸收。」不過新豬肉始終屬大豆產品，膳食纖維較高，是素食者優質的蛋白質來源。