網民熱話：女乘客不適落車狂嘔　的哥暗中守護超暖心

的士兜路、司機拒載、態度惡劣等投訴雖不時發生，卻不能「一竹篙打一船人」。日前有的哥分享自己接載身體不適女乘客的經歷，對方尚未抵達目的地便匆匆落車狂嘔，期間更一度遞上銀包着司機自行拿取車資。最後的哥不單「照錶收錢」，為怕意外發生，更在附近守候，直至對方嘔吐完才離開，行徑非常窩心。

的士司機Ivan Lee日前在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享自己的一則經歷。他表示凌晨在尖沙咀廣東道接載一名前往深水埗的年輕女乘客。當駛到東京街時，雖未到埗，但對方稱自己相當不舒服，要求在附近停車，又遞上整個銀包着他自行拿取車資，「你自己拎啦，攞500都得㗎」。當時車資約53元，但的哥並沒有趁機多收車資，只是拿走100元紙幣及找回47元。

乘客落車後隨即踎在巴士站旁嘔吐，而的哥也沒有一走了之，反擔心對方會否有事，「一個女仔喺路邊」，決定在不遠處停車守候，直到對方10多分鐘後起身離開後才開車。他指自己都是一名父親，望見對方沒事才感到安心，又強調一句「我哋職業係的士司機，唔係賊！...唔需要偷呃拐騙，唔需要乘人之危」。

的哥行為引來不少網民讚好，有人表示難得，「司機叔叔好好人，希望多啲好人好事」。亦有人建議的哥載對方回家更好，「既然你係關心佢嘅，倒不如等佢嘔完，叫佢上返車再車佢返屋企啦」。另有網民笑言該乘客也十分有良心，「難得肯落車嘔」。

網民有話說

張偉忠：做好自己本分就可以了，永遠無辦法控制其他司機，每個司機都不受任何人約束。

Loy Loy：業界正需要這種態度！

Ken Cheung：好人一世平安，不管你做甚麼職業

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