美制裁5香港公司及1內地人　指參與伊朗石化產品買賣

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）當地周四（29日）宣布，對來自伊朗、印度、新加坡、中國內地和香港的5人和11間實體（公司）實施制裁，原因是這些公司涉及參與一間早前被美國制裁的石化公司代理的伊朗石化產品買賣。

美國財政部透過網站發出的聲明指出，其中被制裁的2人和8間公司參與了由香港的眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co, Ltd，下稱眾祥石化）促成的交易，或協助眾祥石化處理和轉移出售這些石化產品所得的資金。據早前報道，眾祥石化於今年1月已遭到美國制裁。

被制裁的5人中，3人為伊朗籍，其餘2人分別來自印度和中國湖南。至於被制裁的11間公司，4間來自伊朗包括Arya Sasol Polymer、Bakhtar Commercial Company、Kavian Petrochemical Company、Morvarid Petrochemical；5間香港公司分別為丙林有限公司（Binrin Limited）、Elfo Energy Holding Limited、拓旭有限公司（Glory Advanced Limited）、尚臻有限公司（Jane Shang Co., Limited）、Sibshur Limited；以及2間新加坡公司Jiaxiang Energy Holding Pte. Ltd.、Strait Shipbrokers Pte. Ltd.。

美國財政部在聲明中稱，伊朗石油化工產品的銷售仍是伊朗政權的主要收入來源，並宣稱這些資金被德黑蘭用來支持中東各地的「腐敗政權和恐怖組織」，最近還支持委內瑞拉。今年1月，美國財政部已制裁包括眾祥石化在內的6間公司，其中4間為石化和石油公司。今年9月，美國財政部再次宣布將來自伊朗、阿聯酋以及中國的6間公司列入制裁實體名單。

事實上，美國此前已多次以相同理由對中國公司出手，包括今年5月一間位於中國上海的物流公司，被指與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作，因而遭制裁。對此，中國外交部發言人趙立堅多次在記者會上敦促美方取消制裁，並強調將堅定致力於維護本國企業的合法權益。