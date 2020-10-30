國泰裁員：工會斥國泰態度強硬令人心寒　計劃下周三舉行集會

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團上周大裁員後，要求過萬名幸存機組人員最遲下周三（11月4日）簽署薪酬和福利大減的加辣新合約。國泰空中服務員工會今(30日)斥國泰對員工的態度令人心寒，又強調會與資方長期抗爭，將與國泰機師工會聯合行動，並計劃下周三在國泰城對出集會，惟因受禁聚令和機場禁制令影響，未知最終集會會否獲警方批出不反對通知書。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍今早在電台節目表示，目前仍未掌握有多少員工簽署了公司的加辣新合約，強調工會將繼續向資方爭取，形容是長期抗爭，他們昨日(29日)已與國泰機師工會商討，同意日後聯合行動。孫又透露，已計劃下周三在國泰城對出集會，工會已向警方申請了不反對通知書，但警方表示，禁聚令仍然生效，加上機場臨時禁制令涵蓋國泰城範圍，暫時未知會否批出不反對通知書。

對於國泰態度仍然強硬，重申不會出席有工會和勞工處的三方會議，孫直斥資方對待員工的態度令人心寒，相信即使員工簽署了新合約，仍會繼續尋覓其他出路，擔心經濟復甦後，香港難保區內航空樞紐地位。