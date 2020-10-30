流感疫苗外展計劃涉賽諾菲疫苗　學校料部分學生會暫停接種

流感疫苗外展計劃本月展開，惟南韓爆出多人接種流感疫苗後死亡的事件，令不少家長擔憂。近日學界有不少家長向學校查詢打流感疫苗事宜，有學校特意向家長發通告交代疫苗來源。另有學校指，有部分疫苗是來自南韓其中一間涉事藥廠，料有家長會暫停讓子女接種疫苗。

有參與計劃的錦田公立蒙養學校校長劉強稱，校方原安排師生於下月中旬接種流感疫苗，惟本周初已有家長到校查詢學校採用的疫苗是否由南韓其中一間涉事藥廠，即法國賽諾菲(Sanofi)藥廠提供。校方特意向全校家長發通告，交代疫苗是另一間藥廠提供，並重新查詢接種意向，冀釋除家長疑慮。

而同樣參與計劃的天主教領島學校有部分疫苗來自賽諾菲，但與南韓出事疫苗的批次不同。校方亦再向家長發通告，查詢是否同意讓子女繼續接種。校長李安迪預計，有部分家長「始於會有擔心」，估計有家長會暫停讓子女接種疫苗。

不過，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷提醒，新冠肺炎疫情未止，建議市民最好接種今年的季節性流感疫苗，以免受到流感和新冠肺炎雙重夾擊。近日南韓有多宗接種疫苗後死亡個案，其中一個涉事供應商為法國藥廠賽諾菲，該藥廠的疫苗亦有供港，曾表示，南韓與本港疫苗的批次不同，但認為市民可觀望至12月才接種，因為12月底才是流感高峰期。

惟曾表示，賽諾菲的流感疫苗佔本港市場約一半，認為港府在南韓事件後，應思考改善疫苗採購，例如分散採購不同藥廠的疫苗，以免因某一品牌爆發事故，影響整個疫苗接種計劃，亦應考慮是否有替補方案。

東網正向賽諾菲藥廠及衞生署查詢，暫未獲回覆。