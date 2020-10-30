有民主派參選人申報逾400萬天價開支　議員質疑政府無把關

政府因應新冠肺炎疫情，引用俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》決定押後立法會選舉，現任議員延任一年，相關的《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會於今早(30日)在立法會召開會議，民建聯張國鈞在取得25票的情況下，擊敗僅獲11票的民主黨林卓廷，出任小組委員會主席，在選舉期間民主派未有重複提名、要求舉行選舉論壇等情況，直接進行選舉主席程序。至於副主席選舉方面，則由工聯會陸頌雄以26票，擊敗僅獲14票的公民黨楊岳橋出任。

議員葛珮帆指，有參與民主派參選人申報逾400萬港元開支，當中有選舉廣告費更高達96萬港元，擔心有參選人如此申報開支是騙取公帑，質疑政府當局會如何把關。她亦批評政府一向以「石器時代」的方式進行選舉，過往本港面對疫情和黑暴，認為政府沒有藉口再拖，應要善用科技進行選舉。

政府代表為政制及內地事務局副秘書長陳潔玲，她重申因應7月時的疫情反覆，如進行選舉活動或會有風險，又指準備選舉需要至少4個月時間，例如選民登記，再加上尊重立法會的憲制職能，因此決定延後一年。她又指，當局會為選舉制訂不同方案，包括電子發票、設立「關愛隊」、境外投票等等。她表示，選舉事務處在核實參選人申索時，會按個別情況發書面通知再提交詳細資料，如有違法情況會轉交廉政公署跟進。

議員黃碧雲指陳潔玲發言時「把聲好震」，關心她是否不舒服，惟陳未有回應。議員葉劉淑儀則認為，給予政務官多一點機會在立法會上發言，他們發言時「把聲唔會震」。

不少議員質疑，如此重要的議案，為何政制及內地事務局只派副秘書長出席會議，局長、副局長和常任秘書長則未有現身，認為局長須承擔責任，有責任向公眾解釋問題，要求未來局長需要出席會議。陳潔玲回應時僅稱，當局有自由度派員出席會議。

議員謝偉俊批評，當局和律政司不重視是次會議，認為「正選唔出場，得青年軍打吓波」，質疑小組委員會是否可要求局長和律政司出席會議。他亦提到選舉經費申報方面，認為有部分參選人的花費令人嘩然，斥政府的字眼不精準，應清楚列明當局會發還那一方面的開支，否則令人有感在政治上亂花公帑掩飾過失。

會議未完成審議，小組委員會主席張國鈞指將向內務委員會申請延展。