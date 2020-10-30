西貢相思灣村續有工人清廢料　政界鬧爆累公帑埋單

東方報業集團(下稱「東方」)近日揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」，丁屋業主為村霸，被揭屢霸地破壞環境圖利，在接近海岸保護區倒水泥僭建碼頭，以及在該村一片佔地約2000平方呎的自然保育區，疑遭人非法傾倒建築廢料，淪為非法堆填區，結果卻由地政總署公帑埋單，全城鬧爆！今早續有地政總署外判人員到場清走貨櫃和建築廢料，為涉違法人士「執手尾」，關注團體怒斥部門「唔踢唔郁」，又要以公帑埋單，累及市民，絕對不能容忍。

今早(30日)約9時，續有工人在相思灣村清理，在該處的廢物場運走一個貨櫃，又有另一輛垃圾車協助清走建築廢料，而另一個放置在路旁貨櫃，將在下午運走。而通往「神秘丁屋」的附近兩條石屎路，地上噴有紅色標記，未知是否將會有工程展開。而現場所見，在靠近海岸保護區倒水泥的僭建碼頭，如昨日般被圍封，但違建道路則依然沒有圍封，「神秘丁屋」亦情況依舊。

「喺官地上非法違建，最奇怪係監察部門好似盲咗咁，咩都睇唔到。」23萬監察發言人王國興表示有賴東方發揮第四權作用，揭發西貢違規霸地及建路事件，部門才「如夢初醒」，但仍是「踢一踢，先郁一郁」，猶如一塊四方木。他直斥有關部門在今次事件不但監察失職，更是執法疏漏，引起公眾不滿，更顯本港法治有盲點及漏洞。

他又指涉事部門包括規劃署、地政總署等明顯失職，除行政失當，執法更「慢幾拍」，不排除涉官商勾結，促廉政公署及申訴專員公署主動介入，「點解會縱容公然破壞官地及受保護地區？呢個行為係絕對唔容許。」