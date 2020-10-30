女童校外遭淋油案　涉案兩男獲保釋候查禁足沙田

沙田大圍於上周四發生小學女生被淋潑橙色漆油事件，警方事後拘捕兩名無業男子，他們暫被控一項刑事損壞罪，案件今（30日）在沙田法院再訊。控方申請押後案件，以待警方調查。裁判官批准將案押後至11月27日再訊，並批准兩被告各以5萬港元保釋外出候訊，但他們須遵守不得進入沙田區等保釋條件。

控方表示警方需時翻閱附近閉路電視片段，亦需時就DNA及電話通訊紀錄等進行鑑證及調查。另控方交代兩被告在認人手續中未被認出。

裁判官批准兩被告保釋，除繳交保釋金外，二人在保釋期間不得離開香港、每周3天到秀茂坪警署報到、不得進入沙田區亦不得干擾證人。

裁判官並警告二人，為平衡利益及公道才批准保釋：「唔希望我嘅公道令人受害，或調查受影響」，遂再警告兩人不得直接或間接干擾證人，亦不得進入沙田區：「經過都唔得，見到唔該你哋兜路走喇」，否則會取消他們的擔保。

兩名被告依次為張富傑（31歲）及陳效智（45歲），被控於本月22日，在沙田大圍一小學外，無合法辯解而損壞屬於江姓女童的校服及背包。庭上透露張在街市賣海鮮，而陳則是商人，月入均約兩萬元。