洗衣街花園1棵古樹染真菌被移除　專家指樹木品種全港少見

康樂及文化事務署今日（30日）移除旺角洗衣街花園1棵已枯萎的古樹。康文署指於2019年10月確定該樹受真菌感染，隨即採取風險緩減措施，包括清理樹冠及施放殺菌劑等，但樹木健康仍然不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死。為保障公眾安全，將該樹移除，並會在原址補種一棵黃花風鈴木。

今次遭移除的該古樹名木是一棵史氏鐘花，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／110，樹齡不詳。康文署於今年1月聯同發展局綠化、園境及樹木管理組（管理組）及其樹木審視小組實地檢查該樹，確定樹木已經枯萎，雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險。康文署隨即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會有關移除該樹的意見，並沒有收到反對意見。管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該樹的建議。而此樹旁邊尚有另外3棵同品種的古樹名木，目前均出現枯枝及明顯破損。

人稱「樹博士」的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇指出 ，今次被移除的古樹名木為史氏鐘花，因鮮少人種植，於本港屬較少見。他表示，全港古樹名木現時僅得500多棵，惟據他觀察，相關樹木近10年損耗速度很快，原因可能與發展工程或樹木生病有關，可謂「買少見少」。他建議每次斬去古樹名木前須先了解其衰落原因，從中吸取教訓，避免下一棵樹木遭到同樣命運，「唔係斬咗就算數，從中學習先重要！」