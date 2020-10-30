入境處3日拘13名懷疑黑工　包括2假難民

入境處自周二(27日)起一連3日進行反非法勞工行動，搜查了12個目標地點，包括公司、美食廣場、工場、車房、住宅大廈、餐廳及菜檔，共拘捕13名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的人士，當中包括2名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）的「假難民」，分別是越南籍及印尼籍。另外，有2人涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。

入境處特遣隊人員在行動中拘捕的懷疑非法勞工為7男6女，年齡介乎32至66歲。當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），據了解該名越南籍男子39歲，被捕時在香港仔一個菜檔工作，而該印尼籍女子則35歲，在九龍灣一間食肆工作。事件中入境處亦拘捕了2男2女，涉嫌聘用非法勞工，4人的年齡介乎22至62歲。

入境處表示，任何人違反逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。