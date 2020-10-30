何君堯掌IT委員會嘲泛民齋叫口號　要求港台及新聞處加強兼容性

立法會資訊科技及廣播事務委員會今早(30日)召開會議，繼續進行選舉主席論壇，有議員批評，民主派有11人參選主席，在選舉論壇上發言攻擊建制派，認為負責主持的議員莫乃光做法不公允；亦有議員質疑，民主派議員能否帶隊到內地交流。建制派唯一參選人議員何君堯則表示的確有需要學習，未來會用功做好工作。何君堯最終在取得21票下，成為主席。

主席選舉除何君堯外，另有11名民主派議員參選，分別為專業議政李國麟；民主黨林卓廷、許智峯、胡志偉、鄺俊宇、涂謹申、尹兆堅；公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋等，但只有尹兆堅獲15票，其餘均獲0票。

議員石禮謙表明支持何君堯出任主席，指事務委員會是有規矩，即使民主鬥士亦會讓建制派議員發言，又指何是一名律師，亦是「好嘅皇仁仔」，相信何會做應該要做的事。

議員邵家輝指，建制派只支持何君堯出任主席，但民主派則派出11人，在選舉論壇上發言攻擊建制派，形容負責主持的莫乃光做法不公允，又指現時不少關於資訊科技的問題，不應以3次會議去選出主席，應盡快選舉。議員陸頌雄則認為民主派對內地發展有針對性，擔心如何促進香港和內地溝通，質疑如民主派議員出任主席，能否帶隊到內地交流。

民主派議員林卓廷於會上疑挑起火頭，稱支持何君堯任委員會主席的建制派3名議員容海恩、潘兆平和姚思榮為「福祿壽」，有建制派議員反駁林，直指「福祿壽」形容具有侮辱性。

何君堯發言時指，自己在建制派內是「小小華安」，但其正直、操行和對香港的視野是比全部人高。他又承認自己對資訊科技方面的確有很多空間需要學習，未來會用功做好工作，如過往在環境事務委員會上一樣略有建樹，比空泛叫喊口號的人來得實在。他又指，香港電台和政府新聞處的兼容性需要加強，因目前兩個部門由不同政策局負責。