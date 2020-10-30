罕見北方候鳥飛到德福花園避寒　吸引大批龍友圍影芳蹤

天氣轉涼，又到了全球候鳥紛紛遷徙避過嚴寒的季節，九龍灣德福花園的平台近日亦飛來多隻北方「稀客」候鳥，包括「東方大葦鶯」，連日吸引大批攝影發燒友前來觀鳥。當區區議員表示，今年多隻廣東沿岸罕見的北方鶯科類雀鳥飛到該屋苑平台，部分更有首次現身本港市區，令德福花園成為城中熱話，已要求警方和保安加強巡邏，防止群眾過分聚集。

今午再有約30人圍守在德福花園的平台花槽旁，出動超長鏡頭、腳架等，為的就是要守候本港罕見的「東方大葦鶯」，牠的芳蹤一現，龍友們立即按下快門，拍下其身影。德福花園近半個月，已有多隻廣東地區罕見的雀鳥出沒，包括「北蝗鶯」、「淡腳樹鶯」和「紅胸田雞」，吸引不少龍友每日跑到德福。

當區區議員潘任惠珍連日來都有到場視察，她表示，2015年開始有候鳥到德福花園避寒，但今年情況更特別，有多隻珍稀雀鳥相繼飛抵，各鳥各自「霸地頭」，自成一角，吸引龍友一影再影。她引述觀鳥人士指，此情此景是奇迹，石屎森林滿布的九龍灣，竟吸引到候鳥來渡冬，認為功勞應歸於「花王」把平台的「花園仔」打理得好，形容雀鳥遠道而來猶如「友朋自遠方來」，不亦樂乎。

但潘太坦言居民反應兩極，有人亦會「湊熱鬧」到平台觀鳥，認為是對小朋友很好的教育，但亦有住戶不滿群眾聚集違反限聚令，多翻投訴甚至報警。她續指，管理處今年特意擺設圍欄，限制人群聚集，她亦有要求警方和保安加緊巡查，她自己亦不時到平台視察情況，她形容大部分觀鳥人士都有遵守跌序，但昨日亦被她發現有龍友以麥皮蟲吸引候鳥，她直斥做法低劣，隨即請管理處清潔相關地方，亦促請龍友們尊重該區街坊和珍稀的雀鳥。