高院頒臨時禁制令　禁止對司法人員及家屬「起底」

繼有人在網上發布個別警察的個人資料後，亦開始出現司法人員被「起底」的情況，律政司因此在今天（30日）入稟高等法院申請禁制令，禁止針對司法人員及其家人的「起底」行為，並要求緊急開庭。原訟庭法官高浩文在聽取律政司代表陳詞後，決定頒發臨時禁制令，並將案押後至11月13日再訊。

消息透露，警方觀察到由去年11月起，開始出現司法人員的個人資料被人在網上洩露的事件。至今被發現的「起底」貼文超過90段，雖然部份貼文在短時間內被刪除，但亦難阻網民轉貼相關的個人資料。

而受影響的司法人員及其家人，除收到滋擾電話外，亦有被人冒認身份申請服務、以至表態同意捐贈器官等。有關行為對司法獨立公正造成嚴重影響，律政司遂提出申請，要求禁制有關行為。

法官今日頒布的臨時禁制令，除禁制上述的「起底」行為外，亦頒令要將提供誓章證供的人士身份保密。不過據悉並無司法人員就今次申請向法庭呈交誓章。

另外法官亦作出指示，臨時禁制令須上載至警隊及政府的網頁，此外亦應考慮是否要上載至司法機構及律政司的網頁。