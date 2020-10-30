涉網站發布保險促銷訊息　男西醫失德罪成除牌1個月緩刑1年

新醫療中心行政總裁、醫生馬智勉涉嫌認可、默許、未有採取適當行動，阻止新醫療中心網站發布與友邦保險有關的醫療服務促銷信息，有業務宣傳之嫌。他又涉嫌聲稱自己的醫療服務優於同業，被控專業失德。香港醫務委員會今(30日)展開聆訊，馬智勉被裁定專業失德，在普通科醫生名冊除名1個月，緩刑12個月。

醫委會接獲香港醫學會投訴。2017年2月，新醫療中心網站的馬醫生簡介出現「成績優異，於150人中考取第4名」等字眼，被指聲稱自己優於同業。由於醫委會早前已接獲一樣的投訴，當時初步偵訊委員會已判決不起訴，是次聆訊將不提證供起訴。

網站亦出現「減輕病人的醫療費用：透過與指定的保險公司合作，相關保險公司客戶可享有方便快捷的免找數服務，減輕病人因突發醫療費用帶來的經濟壓力」。同時，網站表明友邦保險是新醫療中心的商業夥伴，保險公司標誌亦出現在網站多處，有業務宣傳之嫌。

醫委會表示，有關資訊為友邦醫療保險的商業宣傳，目的在於吸納或招攬新醫療中心的病人，同時亦間接宣傳馬智勉的業務。此舉會誤導大眾，使大眾相信新醫療中心依靠與友邦保險的合作，能以最小的經濟負擔獲得最高質素的醫療服務，而毋須煩惱保險索償問題。

香港註冊醫生守則列明，醫生有責任保障為自己及家人尋求治療的人士，免受誤導性廣告影響。利用醫療護理作商業活動，或進行業務宣傳，有損公眾人士對醫療專業的信心，長遠而言，亦會令醫療護理水準下降。醫生向病人提供的資料必須準確、有依據、經客觀確認、以持平的方法表達，不得帶有誇大及誤導成分等。醫委會裁定馬智勉專業失德罪成。

辯方求情指，馬智勉是初犯，事發後已即時移除相關資料，並已深切反省過錯。而且，他行醫超過40年，一直熱心培育醫學人才，以及公益事業。醫委會表示，考慮到被告承認指控、沒有就程序提出抗辯，亦吸取教訓，判決馬智勉在普通科醫生名冊上被除名1個月，緩刑12個月。