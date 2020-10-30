人間有情　坪輋動物收容中心20小時內完成籌款　感激港人支持

政府不理流浪動物的配套不足，有愛護動物的義工自發在新界打鼓嶺設立「動物義工‧貓狗之家」收容無家可歸的動物，卻被指違例發展，被規劃署檢控判罰逾23萬港元，該中心逾200隻貓狗面臨人道毀滅的危機。經義工告急及東網昨日(29日)報道事件後，不足20小時內，已有大批熱心市民捐款予收容中心，義工已成功籌集到所需款項，今日(30日)在網上感激公眾對他們的支持。有議員指事件反映「人間有情」，但亦揭示港府對動物的生命「冷漠」，希望未來政府可以對民間的保護動物組織提供更多支援。

今早約9時「動物義工‧貓狗之家」已暫停接受捐款，其後義工們在社交專頁發文，感謝市民對事件的關注、分享及捐款，又提到不少人就種植植被、申請狗場牌照、搬遷等可能性為他們提供了不少意見，令他們更有信心可能繼續營運。該機構又指，是次所籌得的款項會用以交付規劃署的罰款，若有餘錢會用作日後再還原草地及申請牌照等事宜上。

議員陳克勤表示，事件反映香港人確實有愛心，亦關心動物，但亦揭示港府多年來就動物議題上所作的行為「矛盾」，一方面律政司「放生」證據確鑿的虐待動物案件，另一方面其他部門又把愛護動物的組織「迫埋死角」。他認為，若漁農自然護理署長久而來難以解決流浪動物的問題，可以考慮着手增加資源支援相關的民間團體，加強合作。

另外，陳克勤亦提到不少動物收容中心會設在新界，難免會租用了農地，但貓狗又難以在全部皆是泥地、草地的環境生活，因此認為地政及規劃署可以悉時為相關場所提供支援。未來「動物義工‧貓狗之家」的義工欲申請更改土地用途，陳克勤指將會是一個「漫長的任務」，會為義工們提供協助。