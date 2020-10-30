少年水樽擲警罪成　法庭表明考慮拘禁式刑罰

15歲少年去年11月初參與旺角反修例衝突期間，在人群中向警方防線掟水樽，因而被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。少年不認罪後受審，今（30日）在西九龍法院少年法庭被裁定罪名成立。裁判官表明須考慮拘留式刑罰，決定為少年索取感化、社會服務令、更生、勞教及青少年罪犯評估專案小組共5份報告，少年須還押壁屋直至11月20日判刑。

現為中五學生的被告，被控於2019年11月2日，在旺角西洋菜南街港鐵站D3出口外，向警方防線擲出一個塑膠水樽。

裁判官裁判時指，警署警長陳錦培的證供可信。陳供稱當晚11時許，看見穿白衣的被告，把一個膠水樽掟向警方防線，膠樽在警員前方落地，沒有擊中任何人。及後他制服被告，並有嘗試尋找涉案水樽但不成功。

辯方爭議該白衣男是否被告，但裁判官指當晚街頭燈火通明，陳與被告的距離僅約10米，故陳能夠清楚觀察、甚至能追蹤逃跑中的被告。

至於涉案水樽事後無法找回，辯方因此質疑事實可能不如陳所述，當時或根本沒人扔水樽。但裁判官指辯方說法不成立，因亦有可能是有人故意或無意把水樽踢開，況且水樽不是重要疑點，不足以推翻陳的供詞。