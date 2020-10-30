6人同枱新例「堅離地」市民難約飯局　食肆店東呻無客源促通關

食肆大多無設有6人枱，以2人枱或4人枱為主。(胡家豪攝)

政府時隔多日再次「擠牙膏」式放寬多項防疫措施，今日(30日)起食肆每枱人數限制由4人放寬至6人，但禁聚令仍維持4人上限，已多次被批不合邏輯。新例實施首日，有餐廳負責人直指放寬無助改善生意，要求政府盡快通關，認為只有增加人流，生意方能有起色。更有食客表明4人禁聚令未有放寬，約朋友食飯都未必會考慮6人飯敍，可見政府施政「堅離地」，未獲市民支持。

今日午膳時間，灣仔謝斐道一帶的食肆外均有至少3人等外賣，有部分專做外賣飯盒生意的店舖更排起十數人在外等候，而大部分食肆無設有6人枱，均以2人枱或4人枱為主。

粉麵店東主陳先生指，生意未無因為政府放寬防疫措施而改善，他嘆謂「4人都坐不滿，無人來」，期望政府盡快通關，方便內地客來港，令街上人流增加，生意才可能有好轉。另有西餐廳負責人表示，暫時不覺得生意好轉，來光顧的客人大多都是2至4人一枱。

從事金融業的曾小姐指，餐廳人多，始終擔心會增加染疫風險，所以仍然選擇買外賣回辦公室食，認為會「食得安心點」。

從事酒店業的梁先生亦表示，午膳時間僅有1小時，買外賣回公司食較方便。他又指，近來疫情放緩，較以往少了擔心，但鑑於4人禁聚令未有放寬，表明未來約朋友食飯時，亦未必會考慮6人飯敍。