獲授權發布《龍虎門》　玉皇朝遭追264萬版權費

香港著名漫畫家黃玉郎的經典作品《龍虎門》捲入版權風波，由黃玉郎創立的玉皇朝出版有限公司，近日遭《龍虎門》版權持有人入稟區域法院追討264萬港元的版權費。

原告漫畫文化有限公司，被告玉皇朝出版有限公司。入稟狀指，2018年6月原告及被告達成合作協議，原告同意授權被告獨家製作、印刷及發布連載漫畫《龍虎門》及相關周邊產品，為期1年。2019年6月，原告及被告再度達成合作協議，原告授權被告以《新著龍虎門》為題材繼續製作、印刷及發布連載漫畫及周邊產品，為期1年。

據合約條款，漫畫每周出版，一年出版52期；被告同意向原告支付的版權費，相等於漫畫零售價的七成，或每本漫畫20港元再乘以4000本數，兩者以較高者計算。但由2019年8月至今年5月，被告拖欠版權費共292萬多港元。

今年2月，被告去信原告並夾附3張共值約54萬港元的支票支付欠款，惟支票全部未能兌現。今年4月，原告透過律師行向被告追款不果，翌月決定終止合作協議。扣除被告已支付的28萬港元按金，原告現追討被告264萬港元加利息。