天鵝成超強颱風　南海恐現「雙旋共舞」齊襲港

香港近月接連受颱風吹襲，今次仲要「打孖嚟」！天文台表示，強颱風「天鵝」已增強為超強颱風，下周一(11月2日)進入南海並減弱，料下周二(3日)早上離港約700公里掠過；至於目前在西北太平洋的熱帶氣旋「艾沙尼」，會在未來數日橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，天文台推測有高機率進入南海。

今午(30日)12時，天鵝集結在馬尼拉以東約1200公里，預料向偏西方向移動，時速約15公里。根據路徑圖推測，天鵝在下周一殺入香港800公里警戒範圍，之後逐漸減弱為強烈熱帶風暴，最近在香港近700公里掠過，西移吹向呂宋島。

內地中央氣象台表示，颱風艾莎尼的中心今早8時位於菲律賓馬尼拉，偏東約2800公里的西北太平洋洋面，中心附近最大風力達秒速18米，中心最低氣壓為998百帕，7級風圈半徑為250至350公里。預計艾莎尼將以每小時30公里左右的速度向西偏北方向移動，並逐漸加強，甚至可達強颱風級或超強颱風級，但未來5日對近海無影響。

根據9天天氣預報，明日(31日)起至下周二(11月3日)，大致天晴乾燥，介乎21至28度。下周三(11月4日)多雲有微雨，最高氣溫亦隨之回落至25度。下周四(11月5日)及下周五(11月6日)僅部分時間有陽光，介乎22至27度。下周六(11月7日)及下下周日(11月8日)一連兩日多雲有雨，最凍更跌至僅20度，市民除帶遮外，亦要考慮添衣。