兩童認非法集結判保護令　律政司求改判監禁

兩名14歲男女童，於去年11月市民聚集聲援理大抗爭者期間被捕，他們早前於少年法庭承認非法集結罪後，獲何俊堯裁判官判處接受兒童保護令12個月，且不留案底。律政司認為何官處理方法不當，指兒童保護令明顯不足以反映罪行嚴重性，因此提出覆核要求改判監禁，上訴庭今（30日）開庭審理。

兩名被告本來被控於去年11月18日在九龍加士居道，與其他不知名人士一起參與暴動。其後律政司改控他們非法集結，他們亦承認控罪。

律政司代表向上訴庭指，二人當時戴着口罩及眼罩等全副裝備到場舉傘，且積極協助其他示威者，片段亦拍到男童曾向群眾打手勢，群眾亦有跟從其指示行事，故絕非一般路過人士，但原審裁判官卻認為他們只是出現在現場。

而原審判處兒童保護令明顯不足以反映罪行嚴重性，本案案情嚴重，但兩被告卻毋須留案底，會令公眾誤會即使犯嚴重案件亦沒有後果。律政司一方希望改判短期監禁，以反映非法集結案件的嚴重性。

代表兩被告的律師則指，兒童保護令已包括感化令、社會服務令、宵禁令等元素，故認為是適當的非拘禁式刑罰。由於兩被告相當年輕，故法判令時需要考慮二人的福祉，原審頒下兒童保護令，就是考慮到要保護他們。而就案情而言，雖然現場有人擲汽油彈，但無證據指兩被告有作出暴力行為，如今他們都已明白，當時現場的確相當危險。