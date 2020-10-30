被批滅鼠不力　食環署補鑊推第二輪滅鼠行動

本港持續錄得人類感染大鼠戊型肝炎個案，食物環境衞生署被指滅鼠不力，該署今日(30日)表示將於下周一(11月2日)在全港各區展開第二輪為期8星期的目標小區滅鼠行動，持續深化地區防治鼠患的成效及提高市民防治鼠患的意識，第一輪行動已於6月完成。

食環署表示，轄下各環境衞生辦事處會根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，在各區選出目標小區，並繼續透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，針對性地防治鼠患。

食環署又稱，負責人員會在目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾，保持環境衞生。該署亦會在出現鼠患的地點，如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強防鼠及滅鼠工作，包括放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

該署亦會加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動。對於公眾地方潔淨違例事項，該署表示會採取零容忍態度，加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。

本港多處鼠患嚴重，不少議員批評食環署滅鼠不力，處處不論晝夜均見老鼠，拳頭般大亦不罕見。議員批評食環署放置袋裝鼠餌對老鼠無吸引力，建議在袋裝鼠餌刺些洞口，好讓氣味散開吸引老鼠食用，但未獲理會。