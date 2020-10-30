天慈邨慈屏樓遭連環爆竊失26萬財物　居民心慌慌

天水圍天慈邨發生連環爆竊案！昨日(29日)下午4時許，警方接獲一名姓黃（58歲）男子報案，指其位於慈屏樓的住所遭到爆竊。至下午5時08分，同大廈的另一名姓鄭（61歲）男戶主亦報案，指其寓所同樣被爆竊。警方到場調查後，發現同大廈另一名姓袁（36歲）的女子單位亦懷疑遭到爆竊。案中3個單位共被掠去逾26萬港元財物，事件令居於上址的居民人心惶惶，促請大廈管理公司，加強保安多加留意陌生人出入，避免再有同類爆竊發生。

事件中，姓黃男住戶經點算，證實失去總值約13萬港元的手錶、手鏈及戒指；鄭男則失去總值約6萬港元的戒指、頸鏈及手鏈，以及約33,000港元現金；而袁女則失去價值4萬港元的戒指、頸鏈及手鏈。警方將案件列作連環爆竊，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

其中一名受害人王女士今日(30日)在單位接受東網記者採訪時表示，昨日上午11時許離家，直至2時許才返回家中，記得離開時大門「明明已經鎖兩層鎖，入屋時照樣開兩層鎖」，故當時未察覺有被爆竊的異樣，惟丈夫返家後，在洗澡前到房間開櫃桶取衣物時，赫然發現存放在衣櫃內的勞力士手錶、金鏈及玉戒指全部不翼而飛，才揭發事件並報警求助。王女士對賊人犯案手法大感驚訝，表示連自己回家都無留意曾被賊人撬門光顧，直至丈夫回家打開衣櫃時才發現被爆竊。據王女士表示，同大廈另2單位遭爆竊手法同她的單位一樣，都是在大門鎖頭完好下遭人爆竊。

事件中，王女士共損失丈夫的一隻名貴手錶，兩條金鏈及數百元現金，約值13萬港元，當中令她最心痛是其中一條金鏈，因該條金鏈是她父親送給丈夫的，非常有紀念價值。她希望大廈加強保安，多留意關注陌生人出入，同時她亦會加強家中的保安措施，出門時加多把鎖。