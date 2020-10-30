審4宗反修例案控罪全出錯　裁判官陳炳宙斥律政司錯漏百出

社工呂智恆涉嫌於去年11月阻礙食環署職員清理粉嶺站外連儂牆，被票控一項阻礙公職人員執行公務罪，案件今(30日)在粉嶺法院開審。惟裁判官陳炳宙發現控罪書有誤，感嘆先後處理4宗與公眾活動有關案件中，律政司或警方都錯漏百出，出錯率達100%，直言情況已達警戒線，自嘲：「唔知我係唔係最不幸既裁判官」，要求主控官在案件審結後向律政司反映。

控罪原指38歲的被告呂智恆於2019年11月23日下午2時40分，在由粉嶺站通往百和路的行人天橋上，阻礙食環署一級衞生督察麥慶安執行職務。陳官發現控罪中列明案發時間僅限於一分鐘，質疑控方是否只要法庭發關注該一分鐘內的事情。控方承認有誤，最終從控罪中刪去案發「下午2時40分」，只留下日期。

陳官並要求主控官向律政司報告相關錯漏，自言曾處理4宗公眾活動的案件，這些案件備受公眾關注，但律政司或警方擬定控罪時都錯漏百出，若辯方因控方犯錯而需押後案件，勢將浪費納稅人金錢，會「衍生好多問題」。

陳官自嘲：「唔知我係唔係最不幸既裁判官」，又質疑：「公眾活動案件都咁差，更何況其他案件？」他又說自知或會「得罪人」，但強調法庭是尋求公義地方，檢控工作應該要「做好啲」。