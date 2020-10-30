醫管局追究罷工醫護缺勤　近6成人認為有政治目的

新冠肺炎爆發初期，醫院管理局員工陣線於2月3日至7日罷工，要求政府「全面封關」。有參與罷工醫護於本月9日收到醫管局人力資源部電郵，要求解釋沒有上班的原因，或作澄清。今(30日)有機構發表調查，發現9844名受訪者中約有58%相信醫管局最近行動是出於政治目的。工會指去年修例風波後，各界別皆出現「大規模的政治清算」，呼籲各界團結。

香港民意研究計劃在本月23日下午3時至昨日(29日)下午3時，以電郵接觸群組成員，並於網上完成調查，其中8334名受訪者自稱為「民主派支持者」，當中約89%受訪者「好相信」或「幾相信」醫管局近期針對罷工醫護的跟進是出於政治目的，約7%選擇「幾不相信」及「好不相信」。而在853名自稱「非民主派支持者中，則有約29%選擇了「好相信」及「幾相信」，約58%選擇「幾不相信」及「好不相信」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯說，年初的工業行動與疫情有關，針對的是港府應對疫情的無能，以及就封關、防疫裝備不足等的抗議。他認為，醫管局開始「政治清算」曾罷工的員工，實質上是一種分化手段。

羅又稱，幾乎所有曾罷工的員工皆有收到信件，要求解釋罷工當日缺勤的原因。針對醫管局行動，工會繼續研究法律上的跟進、以及集體行動的可行性，暫時未有具體安排。

「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智說，根據過往調查結果，自稱民主派市民的意見通常相對統一，較常出現某一立場比例較高的情況，通常側重的會是與政府相反的意見。事實上，民主派受訪者對政府的評分，不時會有相當大比數受訪者給予懲罰性「0分」，反映某部分港人對政府的信任度較低。